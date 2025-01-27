Новосибирцам рассказали, что оплата покупок через перевод может привести к уголовной ответственности

В Новосибирске покупатели, оплачивающие покупки в небольших магазинах и на рынках через денежные переводы, могут столкнуться с проблемами с правоохранительными органами.

Юрист Анатолий Миронов объяснил, что такой перевод средств трудно однозначно расценить как платёж за товар или услугу, что может привести к ситуации, когда средства могут быть использованы для финансирования преступной деятельности. В результате покупатели могут оказаться в числе лиц, поддерживающих незаконные действия. Об этом пишет МК в Новосибирске.

За такие поступки возможна уголовная ответственность, включая лишение свободы на срок до 9 лет. Однако, как правило, правоохранительные органы тщательно рассматривают такие случаи и не привлекают к ответственности за единичные платежи.

Кроме того, при оплате покупки через денежный перевод с телефона, вернуть товар или предъявить претензии по качеству услуги невозможно.