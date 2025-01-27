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общество

Новосибирцы могут совершать поездки по Карте жителя Новосибирской области

Фото: freepik.com

Такой картой может стать любая банковская карта, выпущенная любым банком платёжной системы «Мир».

Жители Новосибирска, ранее использовавшие различные транспортные карты, такие как социальная карта, карта студента и школьника, а также единая транспортная карта, с этого года могут перейти на новую карту – «СберТройка». Об этом пишет МК в Новосибирске.

Кроме того, для оплаты проезда доступна Карта жителя Новосибирской области. Ею может стать любая банковская карта платёжной системы «Мир», выпущенная любым банком.

Для использования карты необходимо привязать её к социальному профилю на портале карты жителя Новосибирской области. Это можно сделать через сайт или мобильное приложение.

После активации карты она предоставляет доступ к различным услугам и сервисам.

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Игорь Кириченко
Журналист

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