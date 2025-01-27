Новосибирцы могут совершать поездки по Карте жителя Новосибирской области

Такой картой может стать любая банковская карта, выпущенная любым банком платёжной системы «Мир».

Жители Новосибирска, ранее использовавшие различные транспортные карты, такие как социальная карта, карта студента и школьника, а также единая транспортная карта, с этого года могут перейти на новую карту – «СберТройка». Об этом пишет МК в Новосибирске.

Кроме того, для оплаты проезда доступна Карта жителя Новосибирской области. Ею может стать любая банковская карта платёжной системы «Мир», выпущенная любым банком.

Для использования карты необходимо привязать её к социальному профилю на портале карты жителя Новосибирской области. Это можно сделать через сайт или мобильное приложение.

После активации карты она предоставляет доступ к различным услугам и сервисам.