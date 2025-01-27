Обращались к экстрасенсам. Родители бесследно исчезнувшей 15 лет назад жительницы Новосибирской области впервые дали откровенное интервью

Девочка исчезла в День Рождения своего отца – с тех пор этот день для него траур. Свой День Рождения больше не отмечает.

В марте 2010 года пропала 14-летняя Наташа Матюхина из села Яркуль Усть-Таркского района Новосибирской области, и с тех пор прошло почти 15 лет. Блогер Елена Погребижская провела беседу с родителями девочки, которой сейчас могло бы исполниться 28 лет.

Родители рассказали, что поиски не принесли результата, однако оперативники из Новосибирска приехали к ним в село и проверили всех сельчан. Отец Наташи оказался под подозрением: его увезли в лес и, применяя угрозы и физическое насилие, пытались заставить признаться в совершении преступления, придумывая версию о ссоре с дочерью, закончившейся трагической случайностью. От отца требовали подписать признание, но он отказался это делать, в дальнейшем доказав свою невиновность на детекторе лжи. После этого его оставили в покое.

Родители обратились к экстрасенсам, но их ответы расходились. Одни утверждали, что Наташа жива и находится в рабстве, другие говорили, что девочку убили, а тело спрятали недалеко от дома.

В данный момент дело рассматривается в суде. Два года назад были предъявлены обвинения бывшим сотрудникам МВД, которым инкриминируют, что они сбили девочку, увезли еще живую в багажнике, добили и закопали в лесу. Однако прямых доказательств нет. Показания дает свидетельница, которая якобы находилась в полицейской машине в момент аварии. Недавно она, переехав жить в Краснодар, отказалась от своих слов. Бывшие сотрудники отрицают вину и ведут себя уверенно. Следствие продолжается.

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