Почти 46 млрд руб заработали за год самозанятые жители Новосибирска

В Новосибирске около 46 миллиардов рублей заработали самозанятые.

К началу 2025 года в Новосибирской области было зарегистрировано 276,2 тысячи самозанятых — это втрое больше, чем число индивидуальных предпринимателей.

Как отметил руководитель УФНС России по Новосибирской области Геннадий Морозов, темпы роста числа самозанятых ускоряются. Так, за год количество плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось на 71 тысячу человек, что на 10% превышает показатели предыдущего года.

Напомним, что в Новосибирской области стало больше частных инвесторов