82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
27 января, 12:28
пробки
3/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 98.26 | eur 103.1
82.76% -1.2
сегодня
27 января, 12:28
пробки
3/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 98.26 | eur 103.1
сегодня 10:49
общество

Почти 46 млрд руб заработали за год самозанятые жители Новосибирска

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске около 46 миллиардов рублей заработали самозанятые.

К началу 2025 года в Новосибирской области было зарегистрировано 276,2 тысячи самозанятых — это втрое больше, чем число индивидуальных предпринимателей.

Как отметил руководитель УФНС России по Новосибирской области Геннадий Морозов, темпы роста числа самозанятых ускоряются. Так, за год количество плательщиков налога на профессиональный доход увеличилось на 71 тысячу человек, что на 10% превышает показатели предыдущего года.

Напомним, что в Новосибирской области стало больше частных инвесторов

ОЦЕНИТЬ статью
0
Подпишитесь на нас в Telegram

Валерия Митрохина
Журналист

Читайте в