Подорожание сливочного масла в Новосибирской области: цена достигла 1310 рублей за килограмм

В январе 2025 года в Новосибирской области продолжилось подорожание сливочного масла.

Согласно данным Новосибирскстата, цена на продукт достигла 1310 рублей за килограмм, что на 13 рублей больше по сравнению с предыдущей неделей. Об этом пишет BFM-Новосибирск.

Это изменение стало заметным на фоне ранее достигнутых договоренностей между Министерством сельского хозяйства региона и производителями о стабилизации цен, которые были озвучены в ноябре 2024 года и январе 2025 года. Однако, несмотря на эти договоренности, цены продолжили расти. В конце ноября 2024 года стоимость масла составляла 1217 рублей за килограмм.

Представители молочной промышленности связывают подорожание с рядом факторов, включая рост стоимости кредитов, электроэнергии, кормов и удобрений. При этом отмечается, что стоимость сырое молока не увеличивалась уже два месяца.

Проблема роста цен на сливочное масло в настоящее время, по словам Игоря Елисеенко, генерального директора холдинга «МолСиб», в значительной мере зависит от торговых сетей, которые регулируют конечную цену продукта.