Прокурор Новосибирской области проверил строительство школы в Татарске

Прокурор Новосибирской области Александр Бучман посетил стройку школы в Татарске.

Вместе с ним объект осматривал заместитель губернатора региона Роман Теленчинов, курирующий строительство социально-значимых объектов.

Школу возводят в рамках государственного контракта, заключенного в сентябре 2023 года между ГКУ НСО «Управление капитального строительства» и компанией «Сибавиастройпроект».

На данный момент готовность объекта составляет 23%, при этом наблюдается отставание от графика на шесть месяцев. Причиной задержек стали нарушения в проектной документации и несоответствие проектных решений результатам инженерно-геологических изысканий, сообщили в областной прокуратуре.

Прокурор области направил представление заместителю губернатора с требованием устранить нарушения и обеспечить завершение строительства. Также будет дана оценка действиям проектировщика и заказчика работ.

Завершение строительства школы в Татарске находится под личным контролем Александра Бучмана.