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общество

Роспотребнадзор опроверг слухи об отравленной минеральной воде в Новосибирске

Фото: freepik

Появилась информация о том, что в регион завезли отравленную воду.

В Новосибирске через мессенджеры стала распространяться информация о том, что в продажу поступили партии отравленной минеральной воды. Однако в Управлении Роспотребнадзора по Новосибирской области заявили, что эта информация не соответствует действительности.

Как сообщает портал Atas.info, специалисты ведомства заверили, что никакой угрозы для жителей региона нет. Также они рекомендуют проверять подлинность и безопасность минеральной воды с помощью цифровой маркировки, а для этого можно отсканировать код на упаковке через мобильное приложение «Честный знак».

Напомним, что более 19 000 обращений направили новосибирцы в Роспотребнадзор

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Валерия Митрохина
Журналист

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