Российский классифайд запустил сервис выкупа смартфонов с новым партнером

Классифайд Авито запустил тестирование программы выкупа смартфонов с ретейлером М.Видео-Эльдорадо.

Сервис работает по уже знакомому для пользователей пути: с его помощью можно продать свой старый смартфон без общения с покупателями. Для того, чтобы воспользоваться услугой, нужно на этапе создания объявления о продаже своего смартфона выбрать опцию сделать это через партнера торговой площадки и заполнить анкету состояния устройства. В зависимости от состояния гаджета будет рассчитана его стоимость. В случае, если она устраивает покупателя, то ему необходимо будет передать гаджет в магазин партнера, где будет рассчитана финальная цена. На этапе пилота сервис уже доступен в Москве, Санкт-Петербурге и Казани.

Торговая площадка развивает программу выкупа смартфонов у частных продавцов с октября 2022 года. Сейчас сервис доступен пользователям уже более чем в 100 городах России. Теперь у пользователей есть возможность продать свой гаджет в одной из точек ретейлера партнера. По итогам тестирования сервис может быть масштабирован на все магазины сети.

«Интерес пользователей Авито к продаже смартфонов стабильно растет. При этом многие предпочитают продавать свои гаджеты через инструменты выкупа – без переписок, торга и общения с покупателями: по итогам 2024 года количество сделок с продажей телефонов через выкуп выросло почти в шесть раз. Поэтому мы продолжаем развивать такие программы, внедряя их в новые категории товаров, увеличивая количество городов присутствия и добавляя новых партнеров. Партнерство с таким крупным игроком рынка как М.Видео-Эльдорадо — важный шаг в развитии этих программ», — комментирует Павел Комаров, руководитель бизнес-направления “Электроника и бытовая техника” в Авито.