РПЛ: календарь и результаты матчей, турнирная таблица 2024/2025 — футбол

Российская Премьер-лига (РПЛ) в сезоне 2024/2025 уже успела порадовать болельщиков несколькими яркими матчами и неожиданными результатами. Таблица РПЛ на LiveSport.Ru наглядно демонстрирует текущее соотношение сил между ведущими командами чемпионата, отражая их стремление к высоким позициям и борьбе за титул.

БОРЬБА ЗА ЛИДЕРСТВО

По итогам 18 туров чемпионами осеннего отрезка можно назвать два коллектива: «Краснодар» и «Зенит» набрали по 39 очков, о чём свидетельствует их одинаковая статистика побед и ничьих. При этом «Зенит» более результативен в нападении, забив 37 мячей, тогда как «быки» отстают совсем незначительно — на их счету 34 точных удара по воротам соперников. Замыкает тройку лидеров «Спартак» с 37 очками, а на четвёртом месте располагается «Локомотив». Столичные железнодорожники ведут упорную борьбу с «Динамо» (обе команды набрали по 35 очков), и каждое следующее противостояние между ними может существенно изменить расстановку сил в верхней части турнирной таблицы.

СЕРЕДНЯКИ И ПРЕСЛЕДОВАТЕЛИ

На шестой строчке прочно обосновался ЦСКА, набравший 31 очко. Команда демонстрирует стабильную игру в обороне (всего 14 пропущенных мячей), что позволяет армейцам уверенно конкурировать с более результативными, но порой менее надёжными коллективами. В центре турнирной таблицы расположились «Ростов» и «Рубин» (по 26 очков). Они стремятся исправить положение и при удачном исходе ближайших туров вполне могут включиться в борьбу за место в Лиге Европы.

Среди новичков элитного дивизиона стоит отметить «Акрон», занимающий девятое место благодаря шести победам и четырём ничьим. Команда из Тольятти уже показала свою боевую готовность удивлять признанных фаворитов. В то же время такие коллективы, как «Крылья Советов» и «Динамо Мх», ощутимо буксуют и не могут похвастаться стабильными результатами. Особенно выделяется «Динамо Мх», чьи восемь ничьих свидетельствуют о проблемах с реализацией атакующего потенциала.

ЗОНА ВЫЛЕТА И АУТСАЙДЕРЫ

В нижней части турнирной таблицы обострилась борьба за выживание. «Пари НН», «Химки», «Факел» и «Ахмат» идут практически вровень, и разница в очках между ними минимальна. Откровенно неудачно выступает «Оренбург»: одна победа и пять ничьих за 18 туров свидетельствуют о том, что команде срочно необходимо укрепить состав и пересмотреть тактическую схему. Если в ближайших турах «Оренбург» не найдёт свою игру, шансы на сохранение прописки в РПЛ будут стремительно таять.

ВЫВОД

Сезон 2024/2025 в РПЛ обещает быть максимально захватывающим вплоть до последних туров. Лидеры продолжают наращивать отрыв, однако несколько команд из середины турнирной таблицы при удачном стечении обстоятельств могут совершить резкий рывок и вмешаться в борьбу за места в еврокубках. Наступающая весенняя часть чемпионата станет определяющей для клубов, которые ещё рассчитывают спасти сезон и обойти конкурентов.

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