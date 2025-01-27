Ученики футбольной школы «Динамо» из Новосибирска примут участие в фестивале Derby Cup

Воспитанники футбольной школы «Динамо» отправились в Омск на Международный фестиваль «Derby Cup» в Омске.

Новосибирск на соревновании представляют ребята 2014 года рождения, воспитанники тренеров Сергея Вылежанина и Андрея Черкашина.

Первый матч новосибирские футболисты проведут с коллективом «Sporting Pro» второй – с «Кайратом 15». 28 января нас ждут игры с «Пионером – Иртышом» (11.00) и «Женисом» (13.00). В среду пройдут заключительные матчи предварительного турнира, соперником динамовцев станет «Нефтяник».

Всего в турнире по данной возрастной категории участвуют 12 команд, три из них представят казахстанский город Кокшетау.

«Начинаем новую неделю, всем энергии и воплощения задуманного! Следим за событиями, желаем удачи нашим ребятам и тренерам!» – напутствуют наших игроков руководители школы «Динамо».

Также они поблагодарили своих партнеров: медиахолдинг «Cибфмгрупп», Линейное производственное управление «ГазпромТрансгаз Томск», ООО «МК-Инжиниринг», Sova Bar и офтальмологический центр «Глазка».

Напомним, что на прошлой неделе воспитанники школы «Динамо» одержали победу в межрегиональном футбольном турнире «YdentCup-2025» в Барнауле, обыграв хозяев поля со счетом 2:3.

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