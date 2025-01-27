Уголовное дело на сотрудников налоговой службы возбудили в Новосибирске

В Новосибирске двух налоговиков обвиняют в разглашении налоговой тайны.

В Новосибирске возбуждено уголовное дело в отношении сотрудников районной налоговой инспекции — их подозревают в незаконной передаче налоговой информации. Об этом сообщили в пресс-службе СУ СКР.

По данным следствия, в период с 2023 по 2024 года они передавали местному жителю таможенные сведения о нескольких компаниях, получая за это денежное вознаграждение.

Также отмечается, что уголовное дело возбуждено в отношении лица, получившего конфиденциальные данные.

Сейчас преступникам выбрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.

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