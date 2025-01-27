В эфире федерального канала показали дегустацию необычных пельменей в Новосибирске

В Новосибирске провели дегустацию необычных пельменей.

Вчера, 26 января 2025 года, на федеральном «Первом канале» показали сюжет о Новосибирске, где местные жители на площади у НОВАТа пробовали экзотические блюда, в том числе и пельмени с редкой начинкой — с тремя видами рыбы, включая начинку из нельмы с крабовым соусом.

Все блюда были приготовлены шеф-поварами Денисом Крупениным и Андреем Ждановым.

Ранее Сиб.фм писал о том, что Роспотребнадзор опроверг слухи об отравленной минеральной воде в Новосибирске