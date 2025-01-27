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общество

В Искитиме Новосибирской области раздали блокадный хлеб, испеченный по историческому рецепту

Фото: Искитимская газета

Новосибирцы испекли и раздавали блокадный хлеб по историческому рецепту.

Волонтеры школы №9 города Искитим Новосибирской области совместно с педагогами провели акцию «Блокадный хлеб» в честь годовщины снятия блокады Ленинграда. В микрорайоне Южный они испекли и раздали хлеб, приготовленный по рецепту военного времени. Об этом пишет Искитимская Газета.

Известно, что в блокадном Ленинграде он состоял лишь на 10% из ржаной муки, остальные компоненты — жмых, целлюлоза, хвоя, опилки. При нехватке еды именно этот хлеб спасал жизни, а минимальная дневная норма составляла всего 125 граммов.

Напомним, что в Новосибирской области военные предотвратили захват ДРГ аппаратуры связи

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Валерия Митрохина
Журналист

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