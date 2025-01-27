В Новосибирске астрологов могут привлечь к уголовной ответственности

В России могут ввести обязательные договоры для гадалок, ясновидящих, экстрасенсов и астрологов.

Согласно предложению, они будут обязаны заключать договоры с клиентами, в которых будет прописана ответственность за несбывшиеся предсказания. Например, если астролог предсказал изменение работы или покупку автомобиля, а это не сбылось, предсказание будет считаться мошенничеством, а виновное лицо — привлечено к уголовной ответственности. Об этом пишет МК в Новосибирске.

Также планируется, что предсказатели не смогут давать свои прогнозы в СМИ без предупреждения о том, что информация является развлекательной и вымышленной. Инициаторы предложения объясняют необходимость таких мер тем, что деятельность предсказателей не регулируется законодательством, несмотря на огромные финансовые потоки, которые идут в эту сферу.

По данным на 2024 год, россияне потратили на услуги астрологов и экстрасенсов более двух триллионов рублей. В Новосибирске насчитываются сотни таких специалистов, однако точное их количество неизвестно.

Законопроект планируется рассмотреть в Госдуме в 2025 году.