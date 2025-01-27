В Новосибирске бывший депутат-иноагент проявляет активность в поиске кандидата на выборы

Бывший депутат Совета депутатов Новосибирска Светлана Каверзина*, по данным источника в горсовете, ищет кандидата для выдвижения на выборы в своем округе. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Среди требований к кандидату — отсутствие сомнительных высказываний по поводу специальной военной операции и готовность к сотрудничеству с Каверзиной* и ее сторонниками. Однако, как отмечает источник, выбор подходящих кандидатов ограничен.

Возросшая активность Светланы Каверзиной* может повлиять на расклад сил в округе, что может стать вызовом для представителей «Единой России» и КПРФ, говорит источник. Несмотря на критику со стороны некоторых жителей, экс-депутат сохранила определенный авторитет.

Если ей удастся подобрать подходящую кандидатуру, Каверзина может попробовать вернуться в новосибирскую политику в качестве влиятельного советника или куратора нового кандидата.

Светлана Каверзина* — признана иноагентом на территории России.