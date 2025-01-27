В Новосибирске опубликовали карту новых дорожных камер

Шесть новых дорожных камер установят в Новосибирске.

По данным Центра организации дорожного движения, в 2025 году в Новосибирске установят шесть новых дорожных камер, которые будут контролировать и фиксировать ряд нарушений ПДД.

Видеокамеры будут расположены в таких местах как: пересечение ул. Котовского и ул. Выставочной; пересечение Советского шоссе и ул. Петухова; пересечение ул. Кедровая и ул. Краузе; пересечение ул. Колонды и Окружной; пересечение ул. Петухова и Громова и пересечение ул. Жуковского и Мочищенского шоссе.

Сиб.фм расположил на карте все указанные адреса.