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Авто общество

В Новосибирске опубликовали карту новых дорожных камер

Сиб.фм, Яндекс.Карты

Шесть новых дорожных камер установят в Новосибирске.

По данным Центра организации дорожного движения, в 2025 году в Новосибирске установят шесть новых дорожных камер, которые будут контролировать и фиксировать ряд нарушений ПДД.

Видеокамеры будут расположены в таких местах как: пересечение ул. Котовского и ул. Выставочной; пересечение Советского шоссе и ул. Петухова; пересечение ул. Кедровая и ул. Краузе; пересечение ул. Колонды и Окружной; пересечение ул. Петухова и Громова и пересечение ул. Жуковского и Мочищенского шоссе.

Сиб.фм расположил на карте все указанные адреса.

Фото В Новосибирске опубликовали карту новых дорожных камер 2

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Валерия Митрохина
Журналист

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