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Авто

В Новосибирске снижен территориальный коэффициент по ОСАГО

Фото: Pexels.com

С 27 января в Новосибирске территориальный коэффициент по ОСАГО снижен с 1,63 до 1,56.

Это приведет к снижению стоимости полисов для автовладельцев. В других населенных пунктах Новосибирской области коэффициенты остались без изменений.

По данным пресс-службы Банка России, снижение коэффициента стало возможным после анализа выплат по полисам ОСАГО в Новосибирске.

Базовые ставки для легковых автомобилей не изменились, однако тарифы для общественного транспорта (трамваев, автобусов и троллейбусов) увеличились на 11,57%. Ставки для мотоциклов выросли на 20%.

Нововведение уже вступило в силу и будет действовать до следующего пересмотра тарифов.

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Игорь Кириченко
Журналист

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