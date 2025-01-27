В Новосибирске стали чаще покупать сим-карты дистанционно

В 2024 году увеличились продажи сим-карт мобильных операторов и банков. За прошедший год их доля в общих продажах достигла 14%, сообщает ИАА TelecomDaily.

По количеству удалённых подключений лидирует МТС, на их долю пришёлся 31% контактов. На втором месте – МегаФон (27%), на третьем – «Tele 2» (16 %), четвёртый — «Билайн» (14%), пятый — MVNO «Т-Мобайл» (7%). Он лидирует среди виртуальных операторов — вся его работа построена на дистанционном обслуживании.

За прошедший год доля дистанционных продаж сим-карт увеличилась на 14%. При этом на вопрос каким способом абоненты предпочли бы купить новую SIM-карту, 79% высказались за дистанционный вариант. Из них 48% выбрали бы доставку SIM-карты курьером, а 31% — полностью бесконтактное получение. Лишь 21% настаивает на том, что услугу желательно получить очно (в точке продаж).

Наиболее удобным способом удалённой регистрации 65% респондентов считают мобильное приложение оператора связи, ещё 31% — сайт оператора связи. В прошлом году появился ещё один способ купить SIM-карту — в мессенджере Telegram.

Исследователи также выяснили, как долго абоненты в среднем пользуются услугами своего оператора, — более восьми лет, а перенос номера (MNP) не пользуется особой популярностью: за прошедший год в другую сеть с сохранением номера ушли только 4% опрошенных. При этом, если бы респондент покупал свою первую SIM-карту (впервые подключался к услугам мобильной связи), то, по результатам опроса, он скорее выбрал бы МТС — 29% или же Тele2 — 23%. За «Билайн», «МегаФон» и «Ростелеком» высказались по 10% за каждого.