В Новосибирске «Тайгер-Сибирь» демонтирует контейнеры до 5 февраля

Компания «Тайгер-Сибирь» планирует завершить демонтаж своих контейнеров до 5 февраля. Договор между АО «Спецавтохозяйство» (САХ) и ГК «Тайгер-Сибирь» на вывоз раздельно собранных отходов (РСО) действует до 28 февраля.

В настоящее время компания завершает вывод вторсырья из своих контейнеров, а также из контейнеров «Тайгер-Сибирь». Пластик, картон, стекло и жесть направляются на объекты переработки в соответствии с территориальной схемой работы с отходами Новосибирской области. Об этом сообщает Infopro54.

Мэр Новосибирска Максим Кудрявцев ранее поставил задачу регулировать вывоз раздельно собранных отходов. Генеральный директор АО «САХ» Александр Южаков сообщил, что к середине января 2025 года в регионе будет установлено более тысячи контейнеров для раздельного сбора. Проблема с переполненными контейнерами будет решена к марту 2025 года.

«Спецавтохозяйство» начало устанавливать новые контейнеры для раздельного сбора мусора в октябре 2024 года после того, как компания «Тайгер-Сибирь» прекратила вывоз вторсырья. Представители компании «Арктика Сити» сообщали, что с января 2022 года «Тайгер-Сибирь» занималась вывозом РСО за свой счет.

К 5 февраля компания должна демонтировать последние из 1800 контейнеров, размещенных в городе. Причиной демонтажа стало несоответствие контейнеров техническим требованиям.