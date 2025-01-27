В Новосибирске военный получил шесть лет колонии за дезертирство

За дезертирство военного отправили в колонию.

В пресс-службе 2-го Восточного окружного военного суда сообщили о том, что в Новосибирске суд вынес приговор военнослужащему, который не явился в свою воинскую часть в установленный срок.

Согласно материалам дела, 3 января 2024 года он не прибыл в воинскую часть, а 14 марта того же года был задержан полицией.

В результате военный был приговорен к шести годам лишения свободы в колонии общего режима.

Напомним, что под Новосибирском задержали сбежавшего военного по наводке друга