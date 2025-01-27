В Новосибирской области Бердское шоссе встало из-за аварии возле Нижней Ельцовки

Водитель большегруза Sitrak допустил столкновение с хэтчбеком Hyundai Gets.

На Бердском шоссе в обе стороны образовались заторы из-за дорожно-транспортного происшествия на перекрестке в районе Нижней Ельцовки. Об этом сообщили авторы Telegram-канала АСТ-54 Black.

Очевидцы уточняют, что движение особенно затруднено в сторону Академгородка. Пробка растянулась практически до Матвеевки.

По предварительной информации, водитель грузовика Sitrak столкнулся с хэтчбеком Hyundai Gets. Как сообщили в региональной Госавтоинспекции, в результате ДТП пострадавших нет, повреждения транспортных средств зафиксированы как материальный ущерб.