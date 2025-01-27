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общество

В Новосибирской области начнется восстановление моста через реку Карасук за 277 млн рублей

Фото: пресс-служба ТУАД

В Новосибирской области стартовал масштабный проект по восстановлению моста через реку Карасук.

Стоимость работ составит 277 млн рублей. Об этом сообщили в пресс-службе территориального управления автомобильных дорог региона (ТУАД).

Мост находится на 2 километре трассы «1 км а/д «Н-3207» — Базово — граница Ордынского района». Он обрушился в октябре 2023 года. Временная переправа, построенная после обрушения, также не выдержала весеннего паводка, но была восстановлена.

В рамках капитального ремонта планируется восстановление промежуточных опор, установка новых балок пролетного строения, деформационных швов, барьерных и перильных ограждений, укрепление откосов и монтаж лестничных сходов.

Весной 2023 года был проведен осмотр моста, который показал его удовлетворительное состояние, но выявлены дефекты, такие как повреждения ограждения, трещины в асфальтобетоне и проблемы с водоотводом. В октябре при повторной проверке была обнаружена осадка опоры №3 на 4 см, что привело к ограничению скорости и грузоподъемности. 19 октября произошла неконтролируемая осадка фундамента этой опоры, что стало причиной обрушения моста.

Завершить все работы по восстановлению моста планируется до 15 октября 2026 года.

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Игорь Кириченко
Журналист

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