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общество

В Новосибирской области не получилось ликвидировать незаконную ледовую переправу

Фото: ГУ МЧС по Новосибирской области

Переправа через лед в тех местах, где это официально не разрешено, может быть смертельно опасной.

Региональное управление МЧС вновь обратилось к властям Мошковского и Тогучинского районов с требованием закрыть опасную ледовую переправу через реку Иня. Об этом пишет МК в Новосибирске.

По словам главы регионального главка МЧС Виктора Орлова, переправа действует незаконно, несмотря на предупреждения специалистов. Ледовая дорога, функционирующая в местах, где это не разрешено, представляет смертельную опасность для людей. Властям двух районов предписано устранить нарушения.

В Новосибирской области ежегодно официально разрешаются к эксплуатации только две ледовые переправы: Спирино — Чингисы и Ордынское — Нижнекаменка.

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Игорь Кириченко
Журналист

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