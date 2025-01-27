В Сибири на треть выросло число умных домофонов от «Ростелекома»

В 2024 году в Сибири число умных домофонов «Ростелекома» выросло на 33%. С помощью этих современных устройств в регионе открываются свыше 2 800 подъездов в 939 многоэтажных домах.

Наибольшей популярностью услуга пользуется у жителей Новосибирской области, Красноярского края, Кузбасса, Бурятии и Приангарья.

Сервис «Умный домофон» — один из наиболее востребованных компонентов экосистемы «Ключ Ростелеком». Он позволяет дистанционно управлять входной дверью в подъезд через мобильное приложение. При этом благодаря высококачественным камерам пользователь видит своих посетителей на экране смартфона. Услуга предусматривает возможность видео- и аудиозвонков, а также создание временных кодов доступа для гостей и курьеров.

Камеры домофонов ведут запись, которая сохраняется в облачном архиве на срок от 7 до 30 дней, в зависимости от выбранного тарифа. Пользователи мобильного приложения «Ключ Ростелеком» могут просматривать видеофайлы в личном кабинете.

Вице-президент, директор Новосибирского филиала «Ростелекома» Николай Зенин:

«Мы ежегодно отмечаем рост спроса на нашу умную домофонию, так как сервис позволяет повысить уровень комфорта и безопасности в жилых домах, ограничить доступ в подъезды посторонним лицам. Услуга доступна как для новостроек, так и для объектов недвижимости вторичного рынка».

Цифровая экосистема «Ключ» — это комплекс умных сервисов для дома, в числе которых «Умный домофон», «Умный доступ (СКУД)», «Умные счетчики», «Умный шлагбаум» и «Видеонаблюдение». Подробную информацию можно узнать на официальном сайте «Ростелекома».

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