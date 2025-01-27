Выбирайте работу и зарплату на ярмарке вакансий

Ярмарка вакансий строительных специальностей «ПРОФ-СТАРТ» состоится 11 февраля в рамках Форума «Стратегии ускорения темпов строительства» и Международной выставки «Сибирская строительная неделя» в Новосибирском Экспоцентре.

Более 500 рабочих мест с заработной платой до 125 000 рублей представят работодатели строительной сферы. В их числе компании VEKA, Главновосибирскстрой, Страна Девелопмент, NEVATOM, АЛЬЯНС ПАНЕЛИ, ВИРА, ГОРВОДОКАНАЛ, Левобережный песчаный карьер и многие другие.

Ярмарка адресована, как выпускникам профильных учебных заведений, так и уже состоявшимся специалистам, которые ищут работу.

Соискатели на Ярмарке вакансий смогут:

• Пройти первичные собеседования.

• Найти компанию для стажировки, преддипломной или дипломной практики.

• Выбрать вакансии с гибкими формами занятости.

• Задать вопросы на студенческом нетворкинге.

• Получить рекомендации карьерных консультантов службы занятости по построению карьерной траектории, успешному прохождению собеседования, составлению конкурентного резюме.

Ярмака вакансий состоится при организационной поддержке Центра занятости населения города Новосибирска и кадрового центра «Работа России»

Ярким событием форума станет интерактивная площадка «Я – строитель будущего!», которая будет работать для студентов и школьников с 11 по 14 февраля. Здесь молодые люди смогут получить 10 ключевых навыков будущего строителя.

В программе интерактивной площадки:

• Мастер-классы по сборке дронов: здесь ребят научат собирать БПЛА и объяснят, как эти технологии применяются на строительных площадках.

• Обучающий трек по лифтовым системам: специалисты расскажут об устройстве современных лифтов, научат ключевым навыкам безопасного пользования

• «Малоэтажная Академия»: деловая игра для детей и юношества с возможностью ознакомиться с новейшими технологиями и на практике возвести жилой поселок на стенде.

• Мастер-классы по информационному моделированию зданий (BIM-технологии): занятия помогут освоить современный подход к проектированию зданий и сооружений.

• Мастер-класс «3 шага к профессии мечты – BIM-координатор»

• Создание цифровых моделей в nanoCAD

• И многое другое!

Проект реализует Общественный совет при Минстрое России при поддержке профессионального сообщества.

Для того чтобы посетить мероприятия Сибирской строительной недели, необходимо пройти регистрацию на сайте sbweek.ru.

ООО «Центр Экспо»

8 (383) 363-00-63

info@sibbuilding.ru

sbweek.ru

https://vk.com/sbweek

https://t.me/sbweek

https://dzen.ru/sbweek

18+

Реклама. ООО «НОВОСИБИРСК ЭКСПОЦЕНТР», ИНН 5433965230, erid: 2W5zFHM9cCQ