Выбирайте работу и зарплату на ярмарке вакансий

Ярмарка вакансий строительных специальностей «ПРОФ-СТАРТ» состоится 11 февраля в рамках Форума «Стратегии ускорения темпов строительства» и Международной выставки «Сибирская строительная неделя» в Новосибирском Экспоцентре.
Более 500 рабочих мест с заработной платой до 125 000 рублей представят работодатели строительной сферы. В их числе компании VEKA, Главновосибирскстрой, Страна Девелопмент, NEVATOM, АЛЬЯНС ПАНЕЛИ, ВИРА, ГОРВОДОКАНАЛ, Левобережный песчаный карьер и многие другие.
Ярмарка адресована, как выпускникам профильных учебных заведений, так и уже состоявшимся специалистам, которые ищут работу.
Соискатели на Ярмарке вакансий смогут:
• Пройти первичные собеседования.
• Найти компанию для стажировки, преддипломной или дипломной практики.
• Выбрать вакансии с гибкими формами занятости.
• Задать вопросы на студенческом нетворкинге.
• Получить рекомендации карьерных консультантов службы занятости по построению карьерной траектории, успешному прохождению собеседования, составлению конкурентного резюме.
Ярмака вакансий состоится при организационной поддержке Центра занятости населения города Новосибирска и кадрового центра «Работа России»
Ярким событием форума станет интерактивная площадка «Я – строитель будущего!», которая будет работать для студентов и школьников с 11 по 14 февраля. Здесь молодые люди смогут получить 10 ключевых навыков будущего строителя.
В программе интерактивной площадки:
• Мастер-классы по сборке дронов: здесь ребят научат собирать БПЛА и объяснят, как эти технологии применяются на строительных площадках.
• Обучающий трек по лифтовым системам: специалисты расскажут об устройстве современных лифтов, научат ключевым навыкам безопасного пользования
• «Малоэтажная Академия»: деловая игра для детей и юношества с возможностью ознакомиться с новейшими технологиями и на практике возвести жилой поселок на стенде.
• Мастер-классы по информационному моделированию зданий (BIM-технологии): занятия помогут освоить современный подход к проектированию зданий и сооружений.
• Мастер-класс «3 шага к профессии мечты – BIM-координатор»
• Создание цифровых моделей в nanoCAD
• И многое другое!
Проект реализует Общественный совет при Минстрое России при поддержке профессионального сообщества.
Для того чтобы посетить мероприятия Сибирской строительной недели, необходимо пройти регистрацию на сайте sbweek.ru.
ООО «Центр Экспо»
8 (383) 363-00-63
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