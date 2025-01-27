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общество

За трое суток в Новосибирске пресекли 25 краж

Фото: АБ Гвардия

За минувшие трое суток сотрудниками Агентства Безопасности ГВАРДИЯ пресечено 25 попыток хищения чужого имущества и 48 нарушений общественного порядка.

Примечательно, что восемь событий, произошедших в выходные, были так или иначе связаны с необходимостью оказания людям медицинской помощи.

24 января бойцы ГБР выпроводили из Сибирского окружного медицинского центра нетрезвого хулигана, ударившего другого пациента, стоявшего в очереди. Спустя час стражи порядка вывели двух пьяных мужчин, подравшихся друг с другом в очереди к врачу в пятом отделении городской клинической поликлиники № 16. А вечером из этой же поликлиники они вывели девушку, грубо нарушавшую общественный порядок и мешавшую персоналу работать.

25 января бойцы были вызваны в частную медицинскую клинику Заельцовского района. Врач пришёл на работу в выходной день, чтобы решить вопрос об уходе в отпуск и устроил скандал, не застав руководство на месте. Гвардейцам пришлось успокаивать возмущенного доктора, но в итоге его заявление было подписано приехавшей по такому случаю руководительницей.

26 января к охранникам, дежурившим на улице Ленина, обратились работники ночного клуба с просьбой помочь девушке, перебравшей алкоголя. Гвардейцы вызвали для неё бригаду скорой помощи, которая пострадавшую госпитализировала.

Сильно не повезло двум мужчинам, получившим телесные повреждения 26 января из-за падения с лестницы, ведущей в бар-магазин, расположенный в здании на Вокзальной магистрали. Первый мужчина упал днем и потерял сознание, а второй – вечером, он разбил нос и бровь. Оба были госпитализированы бригадами скорой помощи, которые на место происшествия вызывали бойцы ГБР.

#безопасность
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Александр Борисов
журналист

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