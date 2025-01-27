Женщина за рулем Kia сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске

Авария случилась сегодня, 27 января, в 14 часов дня.

В Октябрьском районе Новосибирска 27 января в 14:00 произошла авария, в результате которой женщина за рулем Kia сбила 9-летнюю девочку, переходившую дорогу по пешеходному переходу.

Инцидент произошел на улице Кирова, напротив дома №292. Водитель автомобиля Kia Soul двигалась по улице Лобова со стороны Ленинградской и поворачивала налево на улицу Кирова. Пострадавшая девочка 2015 года рождения была доставлена в больницу, характер травм уточняется.

На месте происшествия работает наряд ДПС, устанавливаются обстоятельства ДТП.