Более 170 новых магазинов за год: франшиза торговой сети привлекает все больше предпринимателей

«Пятёрочка» объявляет о росте количества франчайзинговых магазинов на 53% (до 487) по итогам 2024 года. Число новых партнёров сети увеличилось за год почти втрое.

Франшиза бренда вызывает большой интерес у предпринимателей по всей стране: за прошедший год со всей России поступило свыше 8 тысяч заявок на открытие новых магазинов. Большая часть заявок пришлась на Москву, Московскую и Ленинградскую области, а также Красноярский край. В 2024 году партнеры открыли 172 магазина, в результате общее количество франчайзинговых точек сети достигло 487.

Лидером по количеству открытых магазинов стала Московская область, где было открыто более трети всех новых франчайзинговых точек. Также активно запускались магазины в Ленинградской (21 шт.), Волгоградской (13), Владимирской (10) и Калужской (7) областях. Одним из заметных событий стал выход сети по мастер-франшизе в новый регион — Республику Саха (Якутия), а также старт программы франчайзинга для привлечения предпринимателей на Дальнем Востоке. Кроме того, в конце года 2024 года был реализован еще один уникальный проект в Воркуте по передаче всех действующих в регионе магазинов стратегическому партнеру-франчайзи. Сделка была заключена на индивидуальных условиях: хранение и логистику товаров обеспечивает франчайзи с помощью собственной инфраструктуры, что оказалось экономически выгодно для обеих сторон.

Торговая сеть активно расширяет франчайзинговую сеть, привлекая также и новых предпринимателей. Так, в 2024 году сеть начала сотрудничество с 79 новыми партнёрами, которые уже успели открыть свой первый магазин либо находятся в процессе открытия. На сегодняшний день общее количество партнеров сети составляет 174 предпринимателя из разных регионов страны. На каждого партнёра при этом приходится в среднем около 5 франчайзинговых точек, а более половины (52%) франчайзи управляют более чем 2 магазинами. Как правило, владельцами магазинов являются мужчины (94%), но есть и примеры, когда бизнес открывают и женщины (6%).

«Прошлый год стал во многом прорывным для франчайзинга «Пятёрочки». Мы запустили онлайн-платформу для наших партнеров, которая позволяет в режиме реального времени отслеживать работу магазинов, анализировать бизнес-показатели, получать детализированные отчёты, а также заказывать HR-услуги — от подбора и оценки до обучения персонала. Этим инструментом уже активно пользуются наши франчайзи, и мы будем дорабатывать и расширять ее функционал, укрепляя наше конкурентное преимущество. Кроме того, мы запустили возможность приобретения уже готового бизнеса, а также успешно вышли по мастер-франшизе в один из сложнейших регионов страны – Якутию. Кроме того, команда привлечения в прошлом году провела 10 встреч с предпринимателями по всей стране – от Калининграда до Владивостока, на которых познакомила бизнес с нашим продуктом. Наша франшиза наконец стала доступна на Дальнем Востоке, где мы видим большие перспективы развития именно через партнерство и находимся в активном диалоге с местными предпринимателями. Все это в комплексе безусловно внесло вклад в итоги 2024 года», – прокомментировал Михаил Кольцов, директор департамента развития франчайзинга торговой сети «Пятёрочка».

Торговая сеть работает по модели обратного франчайзинга, при которой берет на себя все вопросы по товарообороту, ценообразованию, логистике и маркетингу и оказывает постоянную поддержку франчайзи. Сумма требуемых от партнера первоначальных вложений составляет от 3-5 млн рублей, если приобрести по франшизе действующий магазин, и 20 млн на полностью новую точку. Торговая сеть тоже инвестирует в магазин — 7-8 млн на закупку товара для партнёра — поэтому заинтересована в успехе франчайзи. Средний срок окупаемости одной новой точки — 36-42 месяца.

В целях на 2025 год – открыть более 400 магазинов сети по франшизе.