«Дети чудом не провалились под лёд». На реке Обь заметили гуляющих юных новосибирцев

В Новосибирске дети гуляли среди Оби.

Вчера, 27 января 2025 года, в Новосибирске в районе Димитровского моста были замечены дети, которые гуляли по замерзшей реке Обь.

“На место выехали два экипажа АСО "Западный" в составе экипажей Вега-2 и водный экипаж "Тайфун". Дети были обнаружены на середине реки, где имеется промоина. Детей забрали с акватории и посадили в аэробот, где в ожидании сотрудников полиции они с пользой провели время. Хочется отметить, что дети чудом не провалились под лёд”, — рассказали в Telegram-канале МАСС.

В связи с данным инцидентом спасатели напомнили о том, что родители обязаны проводить профилактические беседы с детьми и информировать их об опасности нахождения на льду.

Напомним, что женщина за рулем Kia сбила 9-летнюю девочку на пешеходном переходе в Новосибирске