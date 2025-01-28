Для зрителей волейбольных матчей на «Локомотив Арене» запущен сервис предзаказа еды

Теперь зрители смогут заказывать еду заранее, используя QR-коды, размещенные на креслах стадиона, что позволит избежать длинных очередей в буфет во время матчей.

Банк ВТБ в рамках своего проекта запустил новый сервис предзаказа еды на региональном центре волейбола «Локомотив Арена» в Новосибирске. С помощью нового функционала пользователи смогут оформить заказ и произвести оплату, включая оплату чаевых.

«Посещение спортивного матча — это всегда яркие эмоции и переживания, и наша задача — сделать так, чтобы ничто не отвлекало зрителей от атмосферы игры. Новый сервис позволяет болельщикам легко заказывать еду прямо со своего места, избегая очередей и экономя время. Это не просто функциональность — это еще один шаг к развитию культуры гостеприимства на стадионах», — отметил директор по продукту ВТБ.Чаевые+ Владимир Хоружий.

«Мы видим, как меняются ожидания зрителей в последние годы: болельщикам важно не только наслаждаться игрой, но и при этом получать комфортный сервис. Новый формат предзаказа еды стал нашим ответом на запрос гостей стадиона. Уже сейчас мы замечаем положительный отклик со стороны гостей, и рассчитываем, что в ближайшие полгода этим сервисом воспользуются более 5 тысяч человек», — комментирует Елена Ковалевская, руководитель проекта "Локомотив Арена" Ресторанного альянса DNK Food.