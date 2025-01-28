«Где блины, тут и мы»: новосибирцев приглашают на зажигательные масленичные гуляния

Медиахолдинг «Сиб.фм Group» приглашает новосибирцев на «Широкую масленицу» — веселый праздник, который пройдёт 2 марта с 11.00 до 18.00 в Заельцовском парке.

«Масленица идет, блин да мед несет!» Масленичные гуляния — древняя традиция, которая сохранилась до наших дней. На самом деле Масленица является древним языческим праздником. Считается, что первоначально она была связана с днем весеннего солнцеворота, но с принятием христианства стала предварять Великий пост и зависеть от его сроков.

На Руси издавна было принято отмечать смену времен года. Приходу весны особенно радовались. Наши предки говорили, что молодой Весне сложно одолеть старую коварную Зиму. И чтобы помочь ей, устраивали веселые гулянья.

Масленичная неделя гармонично вписалась и в христианские традиции. Масленицу стали праздновать накануне Великого поста. За неделю перед Великим постом мясо есть уже нельзя, но люди особо и не огорчались по этому поводу, ведь на Масленицу пекут блины. Их вполне хватает, чтобы насытиться. Но в православной трактовке масленичная седмица — это не столько неделя веселья, сколько неделя подготовки к Великому посту, прощения, примирения, это время, которое нужно посвятить доброму общению с родными, друзьями, благотворению.

Вкуснейшие угощения, горячий чай и, конечно, аппетитные блины с пылу с жару ждут новосибирцев и на нашей «Широкой масленице». В этот день можно будет отведать полевую кухню, лакомства и продукцию местных сибирских производителей.

А еще проводы зимы — это отличный повод провести выходные всей семьей в одном из любимых мест отдыха горожан – Заельцовском парке.

Веселые скоморохи, традиционные народные игры и забавы, хороводы – на празднике найдутся развлечения и для взрослых, и для детей.

Традиционный праздник обещает стать ярким событием в завершении зимнего сезона. Попробовать силы в метании валенка или в перетягивании каната – прекрасная возможность повеселиться всей семьей или в кругу друзей. А зажигательные народные танцы и песни окунут в атмосферу русских традиций.

Завершится праздник традиционным сжиганием чучела.

Такое захватывающее мероприятие поднимет настроение и надолго останется в памяти теплыми воспоминаниями.

Партнеры мероприятия

Автопартнёр: Группа компаний «Альт – Парк»

Официальные партнёры: АО «Альфа Банк», ООО «Ястро-переработка» бренды Омичка и Роклер, ООО "Первая Крупяная Компания" Крупы Пассим

Партнёр: Футбольная школа «Динамо» в Новосибирске

Генеральный фуд партнёр: Доступная кофейня ПОДОРОЖНИК

Информационный партнёр: Телеканал «Домашний»

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