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общество
На правах рекламы реклама

Карта «Прибыль» Уралсиба возглавила рейтинг лучших дебетовых карт 2024 года

Фото: ПАО «Банк Уралсиб»

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб возглавила итоговый рейтинг лучших дебетовых карт 2024 года, по версии портала Выберу.ру. В рейтинге рассматривались предложения крупнейших российских банков из Топ-100 по активам (на 01.12.2024 г).

Итоговый рейтинг сформирован на базе ежемесячных аналитических исследований Выберу.ру по дебетовым картам, в нем эксперты учли накопленные за 2024 год позиции банков-лидеров.

При составлении рейтинга аналитики провели комплексное ранжирование по таким основным параметрам, как размер кешбэка в собственной программе лояльности банка и у партнеров, процент начисления на остаток средств на счете карты, стоимость выпуска и обслуживания карты, условия перевода средств в другие банки и снятия наличных, а также дополнительные возможности – доставку, онлайн-оформление и ряд других критериев.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб, сочетающий в себе наиболее востребованные у клиентов возможности – кешбэк за покупки и процент на остаток, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом. Более подробно о карте «Прибыль» можно узнать в отделениях банка, по телефону 8-800-250-57-57 и на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

Реклама. ПАО «Банк Уралсиб». ИНН 0274062111, erid: 2W5zFGqaDpc

#Банк УРАЛСИБ
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Александр Борисов
журналист

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