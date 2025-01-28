Компания из Новосибирской области заплатит 11,4 млн за угнанный в Канаде пикап

Арбитражный суд Новосибирской области вынес решение о взыскании с компании «Автодом» 11,4 млн рублей в пользу покупателя белого пикапа Ram 1500.

Автомобиль, приобретенный иркутским предпринимателем, был арестован в марте 2024 года по запросу Интерпола.

Согласно материалам дела, пикап, угнанный в Канаде в феврале 2023 года, оказался в международной базе розыска лишь в феврале 2024 года. На момент первой регистрации в России 16 августа 2023 года автомобиль был оформлен на юридическое лицо и получил госномер А003РА.

Проблемы начались, когда новый владелец попытался перерегистрировать автомобиль на себя. В ГИБДД выяснилось, что машина числится угнанной, после чего она была изъята и помещена на площадку полиции.

Суд установил, что продавец нарушил договор купли-продажи, передав автомобиль с претензиями третьих лиц, и обязал компанию компенсировать убытки покупателю. Решение суда пока не вступило в законную силу и может быть обжаловано.