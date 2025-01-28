Маньяк из Новосибирска Гаськов задолжал приставам более полмиллиона рублей

Алексей Гаськов, задержанный в 2022 году спустя 22 года после совершения преступлений, задолжал судебным приставам более 543 тысяч рублей.

По данным Федеральной службы судебных приставов, в отношении 49-летнего уроженца Новосибирской области было возбуждено семь исполнительных производств, касающихся взыскания долгов. Об этом пишет АиФ-Новосибирск.

Исполнительные документы были выданы в октябре и ноябре 2024 года. Основная сумма долга состоит из исполнительских сборов, а также расходов по судебным экспертизам и иным имущественным взысканиям.

Напоминаем, что Гаськов обвиняется в изнасиловании и убийстве четырех девушек в Подмосковье, совершенных в 2000-х годах. Среди жертв оказался студентка из Перу Каролина Агнес Сантистебан.