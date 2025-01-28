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вчера 18:45
общество

Мобильный оператор и благотворительная организация научили родителей основам первой помощи детям

Фото: «Школа первой помощи детям «Мария мама», фотограф Евгения Чернова

МегаФон помог благотворительной организации привлечь дополнительных слушателей на курсы по обучению первой помощи детям. Благодаря технологиям оператора, более тысячи россиян из 11 регионов посетили однодневные школы и на практике отработали навыки спасения детей.

Совместная акция оператора и АНО «Школа первой помощи детям «Мария мама» стартовала в октябре. При помощи платформы мобильного оператора организаторы отправляли СМС-приглашения на бесплатные занятия школы первой помощи детям. После старта рассылок скорость бронирования мест на занятиях увеличилась примерно в 2 раза: в течение 1-2 дней группы были полностью укомплектованы.

Ежемесячно бесплатную программу «Школа первой помощи детям» посещают от 700 до 900 человек, а благодаря СМС-рассылке эта цифра увеличилась до 1400 человек. Чтобы пройти обучение смогли все желающие, специалистам благотворительной организации даже пришлось увеличивать частоту занятий. Если ранее в среднем в месяц проводилось 23 занятия школ первой помощи, то после совместной работы по привлечению участников курсов их число выросло до 38.

«Мы предположили, что экспертиза МегаФона и возможности big data могут эффективно применяться в благотворительности. Результат рассылок даже превзошел наши ожидания. Конверсия в регистрацию на занятие из тех абонентов, которые перешли на сайт, составила рекордные 30%. Мы рады, что смогли поддержать такой важный проект и внесли свой вклад в обучение первой помощи детям», – рассказала директор департамента по цифровому маркетингу Екатерина Гаммель.

«Благодаря поддержке оператора мы смогли дополнительно обучить первой помощи почти 700 родителей. Они прошли практические занятия и получили необходимые навыки помощи, научились в критический момент действовать быстро и правильно, не терять бесценные минуты. Кроме того, рассылки помогли нам рассказать о проекте тем, кто еще не знал, привлечь внимание, к примеру, посещаемость нашего сайта возросла более, чем в три раза», – рассказала руководитель проекта «Школа первой помощи детям АНО «Мария мама» Екатерина Протопопова.

#МегаФон
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Александр Борисов
журналист

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