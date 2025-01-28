На 50 тыс руб оштрафовали сотового оператора в Новосибирске

В Новосибирске оштрафовали сотового оператора.

По данным пресс-службы прокуратуры Новосибирской области, суд оштрафовал оператора сотовой связи за умышленное невыполнение законных требований следователя.

Проверка показала, что компания не ответила в установленный срок на запросы следователя по уголовному делу, хотя препятствий для выполнения этих требований не было.

В связи с этим прокурор возбудил административное дело, Центральный районный суд признал оператора виновным, назначив штраф в размере 50 000 рублей.

Напомним, что суд удовлетворил требования о признании участника СВО из Новосибирской области безвестно отсутствующим