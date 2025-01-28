«Просили написать чистосердечное». В Новосибирской области родители пропавшей 15 лет назад Наташи Матюхиной заявили о беспределе полиции

В Новосибирской области продолжается судебный процесс по делу 15-летней Наташи Матюхиной, исчезнувшей в марте 2010 года в селе Яркуль Усть-Таркского района. Ответ на вопрос о том, что случилось с девочкой в тот день, до сих пор не найден. Родители Наташи – Галина и Владимир Матюхины – рассказали о своих переживаниях в документальном фильме Елены Погребижской.

Судьбоносный день

2 марта 2010 года. Этот день совпал с днём рождения Владимира Матюхина, отца Наташи. Семья, как обычно, занималась своими делами: Владимир работал трактористом, а мать, Галина, ухаживала за телятами на ферме. Наташа с мамой обсуждали, как удивить папу, что приготовить. Вечером девочка попросила разрешения сходить с подругой Аней в клуб. Родители рассказывают, что школьница часто после гуляний приходила домой поздно: в 11 или 12 ночи.

«Это же не город, а деревня. Все друг друга знали», – вспоминает Владимир.

Однако в ту ночь Наташа домой не вернулась. Галина первым делом отправилась к Ане. Там ей сообщили, что Наташа была у них, но потом ушла. Вся деревня поднялась на поиски, но никто не видел Наташу после того, как она ушла от подруги.

«Били бутылкой так, чтобы синяков не оставалось»

Когда Наташа пропала, родители не сразу обратились в полицию.

«Какой дурак придумал, что через три дня после пропажи заявление принимают. Народ с панталыку сбивают в этих фильмах. Поэтому сразу заявление и не подали. Сначала искали сами: по свалкам, по навозам», – возмущается Владимир.

Позже полиция начала расследование, но сначала под подозрение попали сами Матюхины. Владимир вспоминает, как их дом переворачивали вверх дном в поисках улик. У родителей пытались выбить признание.

«Предлагали написать чистосердечное: что Наташа пришла поздно, я её отругала, ударила, она упала. Я говорила: "Ну а тело-то где?". Нас уверяли, что, мол, вам ничего не будет: штраф или условно», – рассказывает Галина.

Супругов, по их словам, проверяли на полиграфе, увозили на допросы с пристрастием. Владимир вспоминает жестокие методы давления:

«Меня за шкирку взяли, куртку разорвали, закинули в машину. Били бутылкой так, чтобы синяков не оставалось».

Слухи и ложные надежды

За эти годы у семьи возникали разные версии произошедшего. Появлялись люди, признававшиеся в убийстве, но их показания оказывались ложными. Родители даже обращались к экстрасенсам. Один из них утверждал, что Наташа жива, другой – что её тело находится в лесополосе.

«Мы отправляли письмо с фотографией Наташи в "Центр Виноградова". Нам пришёл ответ, что Наташа убита», – рассказывает Галина.

Дело экс-полицейских

В 2023 году в деле появился новый поворот. По версии следствия, бывшие сотрудники полиции Максим Кудрявцев и Евгений Бартоломей в ночь исчезновения Наташи сбили её на автомобиле «Волга», спрятали тело и скрыли следы преступления. Спустя несколько недель после трагедии оба написали заявления об увольнении.

«Когда Бартоломей с Кудрявцевым уволились, конечно, все удивлялись. Вроде бы работа была не пыльная. Раз, и уволились. Как говорят, задним числом», – рассказал Владимир Матюхин.

Тело Натальи до сих пор не найдено. Однако у следствия был свидетель — женщина по имени Лилия Сенчукова, которая находилась в автомобиле во время аварии и позже дала показания о том, что видела, как полицейские грузят пострадавшую в багажник, но Кудрявцев и Бартоломей уверенно заявляют о своей невиновности.

«Всё наше дело построено на показаниях одной свидетельницы. Лилия жила у нас в деревне, сейчас находится в Краснодарском крае. Якобы она, Кудрявцев и Бартоломей катались пьяные на "Волге" и сбили Наташу. С её слов, они Наташу погрузили в багажник, а её заставили вылезти и молчать. И уехали в неизвестном направлении», – говорит отец.

Позже Сенчукова отказалась от своих слов, заявив, что оговорила экс-полицейских под давлением.

Отец больше не отмечает день рождения

Для Владимира и Галины Наташа была особенной – единственной дочерью среди четырёх сыновей. Рождение девочки стало долгожданным событием для всей семьи.

«Я все время ждала девочку. Когда Наташа родилась, Володю обманули, что сын родился», – рассказывает Галина с улыбкой.

Как вспоминает Владимир, тесть пошутил над ним и сказал, что «опять пацан родился». Тогда отец семейства даже расстроился. Но, когда узнал, что у него дочь – обрадовался.

«Я на кабину залез и на тракторе танцевал. Пухленькая родилась, здоровый ребенок», – отмечает Владимир.

После трогательных воспоминаний супруги глубоко вздохнули. Галина заплакала, а Владимир отвернулся.

После Наташи в семье родилось еще двое сыновей. Прошло 15 лет, но боль утраты никуда не ушла. Владимир с тех пор не празднует свой день рождения.

«2 марта я нехорошо себя чувствую. Виноватым себя считаю почему-то», – говорит он.

Родители продолжают надеяться, что Наташа жива.

«Она (Галина) всё ещё думает, что она (Наташа) живая. Будто кто-то сказал, что её видели в Татарске. Переживает, плачет», – рассказывает соседка.

Для Галины и Владимира Матюхиных жизнь замерла в ожидании. Супруги хотят, чтобы правда открылась, и преступников наказали, но в душе надеются, что Наташа вернётся.

Ранее Сиб.фм сообщал, что подруга Наташи, которая последняя видела девочку перед исчезновением, обнародовала тайны пропавшей школьницы.