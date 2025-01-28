Новое освещение появится ещё на трёх улицах Академгородка в Новосибирской области

В Академгородке появится новое освещение.

В Новосибирске завершился второй конкурс на реализацию проекта по модернизации уличного освещения в Советском районе города. Работы будут проведены на улицах Героев Труда, Правды и Детском проезде.

Как отметил мэр Новосибирска Максим Кудрявцев, новое освещение будет установлено в Академгородке с учётом принципа «чистого неба» — это означает, что все кабели, включая сети операторов связи, будут прокладываться под землёй в специально предназначенной кабельной канализации.

Напомним, что крановщик упал с высоты 7 этажа на одной из строек на Красном проспекте в Новосибирске