Новосибирская область получит особую экономическую зону

В Новосибирской области скоро появится особая экономическая зона (ОЭЗ) «Новосибирск».

Ожидается, что соответствующее решение будет подписано в ближайшее время в Правительстве Российской Федерации. Об этом стало известно в ходе расширенного заседания Координационного совета отделений Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) в Сибирском федеральном округе.

На заседании, посвящённом реализации национальных целей развития России в СФО, выступили полпред президента РФ Анатолий Серышев, губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент РСПП Александр Шохин и другие официальные лица.

Губернатор Андрей Травников отметил, что создание ОЭЗ отвечает потребностям бизнеса. Площадка в 752 гектара, расположенная рядом с Промышленно-логистическим парком и аэропортом Толмачёво, будет предоставлять инвесторам особые налоговые льготы.

Заместитель министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков подтвердил, что решение о создании ОЭЗ будет подписано в ближайшее время.