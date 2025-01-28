Новосибирская область реализует все меры для расширения инвестиционного потенциала

В ближайшее время в Правительстве РФ будет подписано решение о создании особой экономической зоны «Новосибирск». Это заявление прозвучало во время расширенного заседания Координационного совета отделений РСПП в Сибирском федеральном округе.

В совещании, главной темой которого стала реализация национальных целей развития Российской Федерации в СФО, приняли участие полномочный представитель Президента РФ в СФО Анатолий Серышев, Губернатор Новосибирской области Андрей Травников, президент Российского союза промышленников и предпринимателей Александр Шохин.

По словам Анатолия Серышева, несмотря на внешнее давление, промышленность регионов округа успешно проходит проверку на прочность. «Сибирь – это важнейший научно-производственный центр России. Опережающее развитие промышленности округа – это условие для роста смежных отраслей и повышения качества жизни в сибирских регионах», – подчеркнул он.

Андрей Травников высказал уверенность, что проведение Координационного совета отделений РСПП будет способствовать, во-первых, сбору информации и предложений, которые в дальнейшем можно использовать для продвижения необходимых промышленникам и предпринимателям решений. Во-вторых, — развитию межкооперационных промышленных связей между сибирскими регионами.

Он также представил участникам совещания научно-промышленный потенциал Новосибирской области. Предприятия региона активно реализуют инвестиционные проекты по созданию новых производств, по расширению, модернизации действующих производственных линий.

В регионе сформирован один из мощнейших в стране мультимодальных транспортных узлов. Рядом с крупнейшим региональным авиахабом России — аэропортом Толмачёво — Промышленно-логистический парк, здесь работают 35 производственных и торговых компаний-резидентов. В девяти километрах от аэропорта, рядом с ПЛП, на площадке в 752 гектара создаётся особая экономическая зона «Новосибирск».

«Мы не торопились создавать особую площадку, если на неё нет запроса от конкретных инвесторов. Сегодня такой запрос есть. Якорный инвестор — Новосибирский транспортный терминал, и ряд других инвесторов, заинтересованных в особом налоговом режиме ОЭЗ. Плюс был исчерпан земельный ресурс ПЛП. Как говорится – всё сошлось, и было принято решение о создании ОЭЗ.

Надеемся, что в ближайшее время выйдет соответствующее решение Правительства, и со следующего месяца все инвесторы, которые начнут реализовывать свои проекты на этой территории, смогут пользоваться налоговыми льготами», — заявил Губернатор.

Добавим, о том, что в ближайшее время в Правительстве РФ подпишут решение о создании особой экономической зоны «Новосибирск», на заседании Координационного совета заявил заместитель Министра экономического развития РФ Дмитрий Вахруков.

Ещё одно важное преимущество нашей области, о котором рассказал Андрей Травников, — высокая концентрация сильнейших научных институтов, мощная система образования и высококлассный кадровый потенциал.

По поручению Президента России в регионе реализуется программа «Академгородок 2.0». Флагманский проект — создание установки ЦКП СКИФ. Её уникальность не только в технических характеристиках, но и в том, что это полностью отечественная разработка. «Оборудование производится в основном в Новосибирской области и в регионах СФО. Интерес к исследовательским мощностям СКИФа проявили не только российские и иностранные учёные, но и более двух десятков компаний реального сектора экономики нашей страны», — заявил Губернатор.

Александр Шохин, в свою очередь, отметил: Новосибирская область, действительно, – лидер по многим направлениям, в том числе, по научно-технологическому: «Я уверен, что ваш регион будет оставаться лидером на протяжении многих лет в контексте реализации стратегических задач, которые мы сегодня обсуждаем».

Также до начала заседания Губернатор и президент Российского союза промышленников и предпринимателей провели рабочую встречу.