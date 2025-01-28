Новосибирская область снова готовится к морозам

В Новосибирской области ожидается возвращение морозов после кратковременного потепления.

По данным погодных сервисов, 28 и 29 января температура воздуха днем составит около -10°C, ночью — до -14°C. На 31 января прогнозируется усиление холода: до -17°C днем и -24°C ночью.

В первых числах февраля температура останется на аналогичном уровне, однако после 15 февраля вновь ожидаются сильные морозы. Днем температура может достигать -27°C, а ночью — до -30°C. Прогноз «Яндекс.Погоды» подтверждает эти данные.

Сервис Gismeteo сообщает, что 1 февраля температура упадет до -20°C днем и -25°C ночью, с возможными небольшими осадками в виде снега. Согласно данным сайта world-weather, 8–10 февраля ночью похолодает до -26°C, а 11 февраля прогнозируется потепление до -5°C днем, после чего температура вновь опустится до -16°C.