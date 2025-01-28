Новосибирские специалисты разработали быструю зарядную станцию для электромобилей

В университете Новосибирска создали станцию для подзарядки электрокаров.

В Новосибирске разработана уникальная зарядная станция, способная эффективно работать в суровых климатических условиях Сибири. Созданный научными сотрудниками Новосибирского государственного технического университета НЭТИ совместно с АО НПП «Радиосвязь» промышленный образец позволяет быстро заряжать электромобили при экстремальных температурах.

Опытные образцы уже оснащены двумя силовыми преобразователями по 40 кВт каждый, обеспечивая зарядку нескольких автомобилей одновременно или мощностью до 80 кВт на один коннектор.

Учитывая сибирские условия, разработчики позаботились о защите устройства с помощью двойного корпуса, системы воздушных каналов и автоматического климат-контроля.

Напомним, что в Новосибирске создали испытательный стенд для улучшения бор-нейтронозахватной терапии рака