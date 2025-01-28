Новосибирский эпидемиолог рассказал, чем опасен метапневмовирус, бушующий между Россией и Казахстаном

С 1 октября 2024 года выявили свыше 30 случаев заражения.

Вспышка метапневмовируса, провоцирующего респираторные заболевания, произошла на границе России и Казахстана. Эпидемиолог Яков Новоселов пояснил изданию «АиФ-Новосибирск», насколько этот вирус опасен.

Вирус известен более 20 лет и ежегодно циркулирует в России. Метапневмовирус может вызывать острые респираторные болезни, подобные гриппу.

«Он может развиться в пневмонию, поэтому симптомы такие же: боль в горле, кашель. Конечно, он может мутировать, как и грипп или Covid-19. Ничего нового по сравнению с 10-20 годами назад в нем нет», — сказал Новоселов.

Эпидемиолог добавил, что вирус не нов, так как и денге, кишечные инфекции и норовирус.

«Все они известны. Если они не мутируют, ничего необычного в них нет», — заключил эксперт.

Ранее Сиб.фм отмечал, что режим повышенной готовности введен в Новосибирске из-за угрозы обрушения дома.