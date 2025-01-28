Новосибирцам рассказали, что ждет столицу Сибири в ближайшем будущем

Во вторник, 28 января, отмечается день, посвящённый колдунам.

Согласно народным поверьям, этот день связан с возможностью стать жертвой черной магии или получить помощь от доброго волшебника. МК в Новосибирске обратились к современным последователям мистических учений, чтобы узнать их мнение о будущем Новосибирска.

Астролог Анастасия Першина прогнозирует большие перемены и развитие для города. По её словам, «всё старое будет заменено, и будут появляться новые системы. Новосибирск быстрыми темпами будет развиваться и выходить на новый уровень».

Экстрасенс Екатерина Костина видит Новосибирск с необычной точки зрения. В её оценке города он представлен как «похоронная столица», с развитой атрибутикой для погребений и двумя крематориями. Она отмечает, что в энергетическом плане город «жёстче и плотнее» по сравнению с её родным Тольятти.

Что касается предсказаний Екатерины Костиной, она утверждает, что видит энергетические разломы и изменения в структуре Земли, предполагая, что в будущем могут произойти события, связанные с землетрясениями или затоплениями. Она обозначила временной промежуток в 16 лет для реализации этих изменений.