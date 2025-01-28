82.76% -1.2
82.76% -1.2
сегодня
28 января, 20:01
пробки
4/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 97.13 | eur 102.7
82.76% -1.2
сегодня
28 января, 20:01
пробки
4/10
погода
-14°C
курсы валют
usd 97.13 | eur 102.7
сегодня 18:00
общество

Новые школы появятся в Новосибирске и районах области

Фото: Густаво Зырянов / Сиб.фм

В Новосибирске и нескольких районах области появятся новые образовательные учреждения.

Строительство школ запланировано в Тогучинском, Купинском, Коченевском, Татарском, Черепановском и Новосибирском районах. Как сообщает пресс-служба правительства региона, создание новых учебных мест является важной частью реализации нацпроекта «Молодежь и дети».

Дмитрий Богомолов, глава областного минстроя, отметил, что строительство образовательных учреждений — самый капиталоемкий блок программы 2025/2027 годов. В областной казне на эти цели предусмотрено 8,6 млрд рублей.

В 2024 году в регионе построены четыре школы, что позволило создать почти 3 тысячи новых учебных мест.

ОЦЕНИТЬ статью
1
Подпишитесь на нас в Telegram

Игорь Кириченко
Журналист

Читайте в