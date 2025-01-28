Опубликованы народные приметы на 28 января: что запрещено делать

28 января по народному календарю отмечается Павлов день, также известный как День колдунов.

Этот день символизирует перелом зимы: дни становятся длиннее, ночи короче, а весна приближается.

В народном сознании Петр и Павел часто воспринимаются как нераздельная пара, иногда объединяемая в одно целое, как в названии города Петропавловск. Языковая поговорка «Петр и Павел дня прибавил» напоминает аналогичную поговорку, приуроченную ко дню Петра и Павла в июле, «Петр и Павел дня убавил». Таким образом, перелом зимы соотносится с переломом лета.

28 января также был известен как День колдунов. Считалось, что в этот день ведуны, гадатели и знахари передают свои знания ученикам, однако неопытные колдуны могли навредить простым людям.

Также существовали народные запреты. В этот день не следует ругаться, скандалить или вступать в конфликты, поскольку это могло привести к болезни. Считалось, что тот, кто заболеет в Павлов день, не скоро поправится.

Запрещалась черная зависть и оставление беспорядка в доме. Также не рекомендовалось пересчитывать монеты, так как это могло привести к потере благополучия.