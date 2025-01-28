Опубликована сводка Министерства обороны Российской Федерации о ходе проведения специальной военной операции.

Харьковское направление

Подразделения группировки войск «Север» нанесли поражение формированиям мотопехотной бригады ВСУ и бригады теробороны в районах Великие Проходы и Волчанск Харьковской области. Потери противника: до 15 военнослужащих, три орудия полевой артиллерии, склад боеприпасов.

Западное направление

Группировка войск «Запад» улучшила тактическое положение и нанесла поражение живой силе и технике ВСУ в районах Редкодуб, Кутьковка, Купянск и других населенных пунктов. Потери противника: до 355 военнослужащих, семь пикапов, пять орудий полевой артиллерии, три склада боеприпасов.

Южное направление

Подразделения группировки «Юг» заняли выгодные рубежи и позиции, уничтожив формирования ВСУ в районах Северск, Васюковка, Орехово-Василевка и других. Потери ВСУ: до 250 военнослужащих, боевые машины пехоты, два автомобиля и два орудия полевой артиллерии, два склада боеприпасов.

Центральное направление

Подразделения «Центра» продолжили продвижение в глубину обороны противника, нанеся поражение пяти механизированным, мотопехотным и другим бригадам ВСУ в районах Дзержинск, Барановка и других. Потери противника: до 610 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины, семь автомобилей, шесть орудий полевой артиллерии.

Восточное направление

Группировка войск «Восток» освободила населенный пункт Великая Новоселка. Поражение понесли формирования танковой, механизированной бригад и нацгвардии ВСУ в районах Богатырь и Времевка. Потери противника: свыше 160 военнослужащих, танк, четыре автомобиля, четыре орудия полевой артиллерии, включая 155-мм САУ «Krab».

Днепровское направление

Подразделения группировки «Днепр» нанесли поражение бригадам береговой обороны и теробороны ВСУ в районах Приднепровское и Антоновка Херсонской области. Потери ВСУ: до 35 военнослужащих, четыре автомобиля, склад боеприпасов.

Удары по инфраструктуре противника

Оперативно-тактической авиацией, ударными БПЛА, ракетными войсками и артиллерией нанесены удары по военным аэродромам, цехам производства и складам беспилотников, базе горючего, а также скоплениям техники и живой силы противника в 149 районах.