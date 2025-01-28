Полицейские установили личность мужчины, который избил мальчика за шалость под Новосибирском

Удары жителя Искитима попали в объектив камеры.

Полиция нашла мужчину, избившего мальчика за шалость под Новосибирском. Удары жителя Искитима попали на камеру. Полиция нашла личность мужчины, который напал на мальчика за шалость с перчатками. Сотрудники МВД оперативно прибыли на место и опросили несовершеннолетних с представителями. Все заявления задокументированы для следователей. Глава СКР Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

Ранее Сиб.фм отмечал, что режим повышенной готовности введен в Новосибирске из-за угрозы обрушения дома.