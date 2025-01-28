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общество

Полковника милиции в отставке Дроздова похоронят 28 января в Новосибирске

Фото: Сиб.фм

В Новосибирске пройдет церемония прощания с полковником милиции в отставке.

Как сообщили в Управлении на транспорте МВД России по Сибирскому федеральному округу, сегодня, 28 января 2025 года, в Новосибирске прощаются с полковником милиции в отставке, председателем Межрегионального совета ветеранов Юрием Дроздовым.

Уточняется, что панихида пройдет в большом зале прощаний похоронного дома «ИМИ» с 12:00 до 13:00 по адресу улица Кропоткина, 112.

Напомним, что Юрий Дроздов начал свою службу в органах внутренних дел 50 лет назад

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Валерия Митрохина
Журналист

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