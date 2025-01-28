Продолжается модернизацию уличного освещения в Академгородке под Новосибирском

Ещё три улицы вошли в проект реконструкции.

Модернизация уличного освещения в Академгородке под Новосибирском продолжается, в проект включены ещё три улицы. Об этом сообщил мэр Максим Кудрявцев. В прошлом году был заключён контракт на обновление освещения основных проспектов и улиц. За счёт экономии удалось добавить Героев Труда, Правды и Детский проезд.

На проспекте Строителей уже установлены новые системы, они работают с 25 декабря. Модернизацию планируется завершить к концу августа. Проспект Академика Лаврентьева будет обновлён позже. Все кабели, в том числе для сети операторов связи, под землей, что улучшит облик улиц и повысит их безопасность.

Ранее Сиб.фм отмечал, что режим повышенной готовности введен в Новосибирске из-за угрозы обрушения дома.